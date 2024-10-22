Beşiktaş'ta Tayfur geri dönüyor!

Beşiktaş, kiralık olarak Eyüpspor'a transfer ettiği Tayfur Bingöl'ü devre arasında geri getirmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Tayfur geri dönüyor!
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22 Ekim 2024 09:45
Son güncelleme 22 Ekim 2024 09:55
Beşıktaş forması giyerken sık sık eleştirilen Tayfur Bingöl bu sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş, devre arasında Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak. Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayacak.

Tayfur Bingöl şimdiye dek beş kez Eyüpspor forması giydi ve 199 dakika sahada kaldı.
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