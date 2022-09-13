TAYFUR BİNGÖL SİFTAH YAPTI

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu maça yedek başlarken, 79. dakikada Berkay Vardar'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın son bölümünde oynayan Bingöl, heyecanlı oluşuyla dikkati çekti.Bingöl, "Hayallerime kavuştuğum gün. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de şampiyonluğu çok istiyorum" ifadesini kullanmıştı.