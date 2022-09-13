Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl siftah yaptı!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Tayfur Bingöl, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl siftah yaptı!
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13 Eylül 2022 09:36
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

TAYFUR BİNGÖL SİFTAH YAPTI

Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu maça yedek başlarken, 79. dakikada Berkay Vardar'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın son bölümünde oynayan Bingöl, heyecanlı oluşuyla dikkati çekti.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bingöl, "Hayallerime kavuştuğum gün. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de şampiyonluğu çok istiyorum" ifadesini kullanmıştı. 

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