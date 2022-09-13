Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
TAYFUR BİNGÖL SİFTAH YAPTI
Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu maça yedek başlarken, 79. dakikada Berkay Vardar'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın son bölümünde oynayan Bingöl, heyecanlı oluşuyla dikkati çekti.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bingöl, "Hayallerime kavuştuğum gün. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de şampiyonluğu çok istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
TAYFUR BİNGÖL SİFTAH YAPTI
Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu maça yedek başlarken, 79. dakikada Berkay Vardar'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın son bölümünde oynayan Bingöl, heyecanlı oluşuyla dikkati çekti.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bingöl, "Hayallerime kavuştuğum gün. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk. Ben de şampiyonluğu çok istiyorum" ifadesini kullanmıştı.