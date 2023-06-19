Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için de bir hamlede bulundu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hamlesi
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19 Haziran 2023 10:44
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, dış transfer kadar iç transferi de önemsiyor.

Siyah-beyazlılar, sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği 30 yaşındaki Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor'a 500 bin euro'luk bir teklif yaptı.

Alanyaspor ise Beşiktaş'tan bu teklifin yükseltilmesini istedi. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. 

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