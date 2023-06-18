Beşiktaş'ta tavan ücreti: 1.5 milyon euro!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferde tavan ücreti 1.5 milyon euro olarak belirlediklerini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta tavan ücreti: 1.5 milyon euro!
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18 Haziran 2023 10:12
Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetime verdiği Transfer listesinde yer alan oyuncularla görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor.

Siyah beyazlı kulübün ekonomik olarak yeni sezonda sıkıntı yaşamaması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten asbaşkan Emre Kocadağ transfer görüşmelerinde tavan fiyatı 1.5 milyon Euro olarak belirlediklerini söyledi.

Kocadağ, "Her adımımızı dikkatli atıyoruz. Yeni sezonda takımda ücret dağılımını dikkatli yapıyoruz. Transferde tavan fiyatı 1 milyon 500 bin Euro olarak belirledik. Ödeyemeyeceğimiz rakamı teklif etmeyiz" dedi. 

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