Beşiktaş'ta tartışmasız bir numara Mert Günok

Zirve takipçisi Beşiktaş ile lider Galatasaray arasında oynanacak derbide kalecilere yine büyük iş düşecek. Mert Günok ve Fernando Muslera'nın performansları dev maçın kaderi üzerinde belirleyici olacak.



ŞENOL GÜNEŞ ÇOK GÜVENİYOR



Beşiktaş cephesi zorlu müsabaka öncesinde Mert Günok'a çok güveniyor. Kariyerinin en formda ve başarılı dönemini yaşayan 34 yaşındaki milli file bekçisi, Süper Lig'in en güvenilir ismi olarak öne çıkıyor. Mert, Teknik Direktör Şenol Güneş'in en fazla güvendiği isimler arasında yer alıyor.



Güneş'in göreve gelir gelmez Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekerek kaleyi teslim ettiği Mert, deneyimli hocanın güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı eldiven kareyi koruduğu hemen hemen tüm maçlarda alkış topladı.



YENİ SÖZLEŞME YOLDA



Beşiktaş, Mert'in oynadığı 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gole engel olamayan Mert, 7 müsabakayı ise gol yemeden kapattı. Başakşehir'den 2021'de 1,3 milyon euro bonservisle transfer edilen Mert Günok'un Beşiktaş'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların sezon sonu başarılı file bekçisinin kontratını 2026'ya kadar uzatması bekleniyor.





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