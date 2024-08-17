Beşiktaş'ta tarihi ayrılık operasyonu

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimi, kulüp tarihinin en geniş çaplı kadro operasyonlarından birini yapıyor. Siyah-beyazlılarda 22 isimle yollar ayrıldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta tarihi ayrılık operasyonu
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17 Ağustos 2024 09:45
Yeni sezonda üç kulvarda da şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetimi, bu uğurda kulüp tarihinin en büyük kadro operasyonlarından birini gerçekleştiriyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

2024 yaz transfer döneminde bugüne dek Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour'u renklerine bağlayan yönetim, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda 22 futbolcuyu kulüpten gönderdi.

CENK TOSUN VE ROSIER

Siyah beyazlıların yollarını ayırdığı oyuncular içerisinde en çok dikkat çekeni Cenk Tosun. 2018 yılında 22 milyon Euro'ya Everton'a satılarak Beşiktaş'a, tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran oyuncusu olan Cenk, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

İkinci önemli isim, siyah beyazlı formayla Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Valentin Rosier. 2 yıl önce bonservisine 4.8 milyon Euro ödenen Fransız sağ bek bedelsiz olarak Leganes'e verildi.

BONSERVİS KAZANILMADI

Beşiktaş, söz konusu 22 futbolcunun 11'ini (Hadziahmetovic, Tayfur, Emrecan Uzunhan, Aytuğ, Ahmet, Emrecan Bulut, Abdülmecid, Halil, Bilal, Necati, Kerem Atakan) kiralık olarak gönderirken, 7'sinin mukavelesi (Rosier, Rebic, Hasic, Montero, Umut, Erdoğan, Gudjulfi) bedelsiz olarak feshedildi; sözleşmeleri biten Cenk ve Ghezzal ile yeni anlaşma yapılmadı, Gökhan İnler de futbolu bıraktı. Böylelikle Beşiktaş bu oyuncuların hiçbirinden bonservis bedeli kazanamamış oldu.

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