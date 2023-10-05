Beşiktaş'ta taraftarı İbrahim Üzülmez ikna etti

İbrahim Üzülmez, Beşiktaş-Lugano karşılaşması sonrası stadyumdan ayrılmayan siyah-beyazlı taraftarları ikna etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta taraftarı İbrahim Üzülmez ikna etti
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05 Ekim 2023 23:37
Beşiktaş taraftarları, 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşması sonrası uzun süre stadyumdan ayrılmadı.

Beşiktaş-Lugano maçını arkadaşının locasından takip eden siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, stadyumu terk etmeyen ve takımın sahaya çıkmasını isteyerek futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarlarla konuştu.

Beşiktaş'a gönül veren futbolseverleri yaptığı konuşmanın ardından ikna eden Üzülmez, taraftarların stadyumdan ayrılmalarına vesile oldu.

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