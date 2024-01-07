Beşiktaş'ta taraftardan yönetime eleştiri

Beşiktaş, daha önce hiç yaşamadığı bir kriz ile karşı karşıya geldi. Son olarak Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında siyah-beyazlılar, tarihi bir buhran ile karşı karşıya kaldı.
Bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 7'sini kaybeden Kartal, son 4 maçın 3'ünden, hem de kendi sahasında yenildi.
2 HOCADA SIKINTI YAŞANDI
Tüm bunlar yaşanırken, teknik direktör konusundaki kaos da bir türlü aşılamadı. İlk olarak Fransız Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği açıklanan Kartal, olmadığı ortaya çıkınca Giovanni van Bronckhorst'a döndü. Ancak Hollandalı teknik adamda da yardımcıları konusunda anlaşmazlık yaşandığı söylendi.
Dolayısıyla, Rıza Çalımbay'ın 22 Aralık'taki ayrılığının sonrasında birçok teknik adamla görüşen Beşiktaş, bir türlü istediğini elde edemedi.
"A, B, C planımız var" diyerek, taraftarını teskin etmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi'nin bu durumu, siyah-beyazlı taraftarca büyük eleştiri aldı.
ELEŞTİRİ TOPLADI
Beşiktaşlıların hedefindeki diğer isim de, Başkan Hasan Arat oldu. Seçim öncesinde, "204 ülkede istediğim kapıyı 10 dakikada açarım" diyen Arat'ın, teknik direktör konusundaki ilk sınavından başarıyla ayrılamaması, özellikle sosyal medyada büyük eleştiri topladı.
Beşiktaş Başkanı'nı, gelecek haftadan itibaren gönderilecek futbolcularla, transfer edilecek isimler konusunda yeri bir imtihan daha bekliyor.
Bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 7'sini kaybeden Kartal, son 4 maçın 3'ünden, hem de kendi sahasında yenildi.
2 HOCADA SIKINTI YAŞANDI
Tüm bunlar yaşanırken, teknik direktör konusundaki kaos da bir türlü aşılamadı. İlk olarak Fransız Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği açıklanan Kartal, olmadığı ortaya çıkınca Giovanni van Bronckhorst'a döndü. Ancak Hollandalı teknik adamda da yardımcıları konusunda anlaşmazlık yaşandığı söylendi.
Dolayısıyla, Rıza Çalımbay'ın 22 Aralık'taki ayrılığının sonrasında birçok teknik adamla görüşen Beşiktaş, bir türlü istediğini elde edemedi.
"A, B, C planımız var" diyerek, taraftarını teskin etmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi'nin bu durumu, siyah-beyazlı taraftarca büyük eleştiri aldı.
ELEŞTİRİ TOPLADI
Beşiktaşlıların hedefindeki diğer isim de, Başkan Hasan Arat oldu. Seçim öncesinde, "204 ülkede istediğim kapıyı 10 dakikada açarım" diyen Arat'ın, teknik direktör konusundaki ilk sınavından başarıyla ayrılamaması, özellikle sosyal medyada büyük eleştiri topladı.
Beşiktaş Başkanı'nı, gelecek haftadan itibaren gönderilecek futbolcularla, transfer edilecek isimler konusunda yeri bir imtihan daha bekliyor.
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