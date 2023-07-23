Beşiktaş'ta, Tanganga harekatı

Defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Japhet Tanganga'ya döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta, Tanganga harekatı
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23 Temmuz 2023 10:40
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ganalı stoper Amartey'i kadrosuna katan, Lyanco'dan ise 'sakatlığı' sebebiyle vazgeçen Beşiktaş yönetimi, Tottenham'ın savunma oyuncusunu transfer listesine dahil etti.

ŞENOL GÜNSEŞ'İN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ilgisini en fazla çeken isim Tottenham'dan Japhet Tanganga oldu.

Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Londra doğumlu sağ stoper için ilk girişimler yapıldı. 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istedikleri menajerlere ve onların aracılığıyla Tottenham kulübüne iletildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon yalnızca 7 resmi maçta forma giyebilen Japhet Tanganga bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. 

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