Beşiktaş'ta Talisca için sponsor formülü

Kripto para platformu ile 2024'e kadar 12 milyon Euro'luk forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Beşiktaş, bu birlikteliği transferde de kullanmak için ilk adımları attı.Siyah-beyazlı yönetim, Bahreyn merkezli şirketin yetkilileri ile görüşüp yeni sezonda bir transferin sponsorluğunu üstlenmelerini istedi. Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi.Söz konusu transfer hedefi ise Anderson Talisca'dan başkası değil…Talisca'yı yeniden Vodafone Park'ta izlettirmek isteyen Ahmet Nur Çebi ve ekibi, maliyet araştırması yapıyor. Gelecek sezon bütçesinin 25 milyon Euro'yu aşmaması planlanıyor.Bu açıdan maddi konular siyah-beyazlılar için hayati önem taşıyor. Talisca, bonuslar hariç yaklaşık 8 milyon Euro kazanıyor. Al Nassr'ın ödemelerini yapıp serbest kalmasını engellediği 28 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe de temasta.