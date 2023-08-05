Beşiktaş'ta Talisca gerçeği!

Beşiktaş, taraftarların ısrarla yeniden takımda görmek istediği Anderson Talisca için herhangi bir girişimde bulunmadı. Al Nassr'dan 10 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcunun transferi mümkün gözükmüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Talisca gerçeği!
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05 Ağustos 2023 13:44
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 13:49
Beşiktaş'ta taraftarların ısrarla yeniden kadroda görmek istediği ve transferi için sosyal medyada çalışma başlattığı Anderson Talisca'nın transferi mümkün gözükmüyor.

Brezilyalı yıldızın adı her transfer döneminde sürekli olarak gündemde tutulsa da Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili herhangi bir girişimi olmadı

Al Nassr'dan 10 milyon Euro seviyelerinde bir ücret alan Talisca, taraftarların rüyalarını süslese de transferi mümkün görünmüyor.

TALISCA KİMDİR?

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.



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