Beşiktaş'ta takım kaptanları devreye girdi!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa hazırlıklarında oyuncularıyla yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın, takımın motivasyonunu yüksek seviyede tutup yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta takım kaptanları devreye girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 09:50
Necip Uysal
Necip Uysal
Beşiktaş
Süper Lig 'de 15.hafta mücadelesinde 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı.

Oyuncularıyla yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın, çalışma sonrasında da oyuncularıyla bir görüşme daha yaptı.

Takım kaptanları da devrede

Takım olarak yaşadıkları düşüşü Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte tersine çevirmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, ligin ilk yarısının sonuna kadar tüm maçları kazanarak tekrar çıkış yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Takım kaptanlarının da diğer oyuncularla motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.