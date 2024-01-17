Beşiktaş'ta Svensson ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı takıma transfer olan Norveçli futbolcu, 78. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.
Tecrübeli oyuncu oyuna girişi esnasında Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.
Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı takıma transfer olan Norveçli futbolcu, 78. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.
Tecrübeli oyuncu oyuna girişi esnasında Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.