Beşiktaş'ta Svensson ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, Beşiktaş'la ilk karşılaşmasına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Svensson ilk maçına çıktı
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17 Ocak 2024 00:29
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı takıma transfer olan Norveçli futbolcu, 78. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu oyuna girişi esnasında Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

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