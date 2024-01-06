Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Jonas Svensson

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Jonas Svensson
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06 Ocak 2024 22:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu ile 2.5 yıllığına el sıkışmak üzere olduğu aktarıldı.

Norveçli sağ bek ile kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

23 kez Norveç Milli Takımı forması da giymiş olan Jonas Svensson, Temmuz 2021'de AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması altında toplam 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da 29 maçta forma giymişti.

Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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