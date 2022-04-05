Beşiktaş'ta sürpriz transfer hedefi: Atınç Nukan

Valerien Ismael ile yeni bir döneme giren Beşiktaş, transfer listesine ise sürpriz bir ismi aldı.



A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna katmak istiyor.



Beşiktaş, Göztepe'nin küme düşüp düşmemesi durumuna göre Atınç için önereceği bonservis bedelini belirleyecek.



28 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş dışında Süper Lig'den 2-3 takım daha ilgileniyor.



Beşiktaş altyapısından yetişen ve A Takım'a kadar yükselen Atınç Nukan, 2016 yılında RB Leipzig'e transfer olmuştu.



