Beşiktaş'ta sürpriz transfer hedefi: Atınç Nukan

Beşiktaş, transfer listesine Göztepe'de forma giyen eski futbolcusu Atınç Nukan'ı ekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz transfer hedefi: Atınç Nukan
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05 Nisan 2022 22:23
Valerien Ismael ile yeni bir döneme giren Beşiktaş, transfer listesine ise sürpriz bir ismi aldı.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, Göztepe'nin küme düşüp düşmemesi durumuna göre Atınç için önereceği bonservis bedelini belirleyecek.

28 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş dışında Süper Lig'den 2-3 takım daha ilgileniyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve A Takım'a kadar yükselen Atınç Nukan, 2016 yılında RB Leipzig'e transfer olmuştu. 

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