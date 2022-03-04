Beşiktaş'ta sürpriz Kenan Karaman kararı!

Beşiktaş, beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Kenan Karaman'ı takasta kullanmayı düşünüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz Kenan Karaman kararı!
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04 Mart 2022 08:43
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir düşük performansı nedeniyle eleştirilen Kenan Karaman'ın durumu da yavaş yavaş şekilleniyor. Kenan'ı devre arasında Sivasspor'a vermeyi reddeden siyah-beyazlıların şimdi bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Kırmızı-beyazlılar, daha önce 27 yaşındaki oyuncu ile Yunan stoperi Goutas'ı takas edebileceği bilgisini siyah-beyazlılarla paylaşmıştı. Domagoj Vida ile sözleşme yenileme çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş'ta, Goutas da ciddi şekilde düşünülmeye başlandığı ve "Kenan'a karşılık Goutas" önerisinin tekrarlanacağı ifade edildi.

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