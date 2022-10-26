Beşiktaş'ta sürpriz Emre Bilgin gelişmesi

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ile ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi.



KİRALIK GİTMEYE OLUMLU BAKIYOR



Yetenekli kalecinin, daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralık olarak gitmeye olumlu baktığı ve devre arasında ayrılığın gündeme gelebileceği öğrenildi.



SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR



Beşiktaş formasıyla 2 maça çıkan Emre Bilgin ile Süper Lig 'den ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.





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