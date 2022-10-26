Beşiktaş'ta sürpriz Emre Bilgin gelişmesi

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz Emre Bilgin gelişmesi
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26 Ekim 2022 11:40
Emre Bilgin
Emre Bilgin
Beşiktaş
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ile ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi.

KİRALIK GİTMEYE OLUMLU BAKIYOR

Yetenekli kalecinin, daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralık olarak gitmeye olumlu baktığı ve devre arasında ayrılığın gündeme gelebileceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR

Beşiktaş formasıyla 2 maça çıkan Emre Bilgin ile Süper Lig 'den ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.

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