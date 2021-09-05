Beşiktaş'ta süper dörtlüye 3 milyon euro

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, transferlerle ilgili mali detayları paylaştı.
Urgancılar, "Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira dörtlüsü için geçmişte ödenen bonservis bedellerinin toplamı 234 milyon Euro. Bizim bu dörtlü için ödediğimiz tutar 3 milyon 150 bin Euro. Haziran 2019'da transfer edilen bazı oyuncuların yıllık maaşından daha düşük bir ücret." ifadelerini kullandı.
Urgancılar, "Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira dörtlüsü için geçmişte ödenen bonservis bedellerinin toplamı 234 milyon Euro. Bizim bu dörtlü için ödediğimiz tutar 3 milyon 150 bin Euro. Haziran 2019'da transfer edilen bazı oyuncuların yıllık maaşından daha düşük bir ücret." ifadelerini kullandı.