Beşiktaş'ta stopere yeni aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması beklenen Eric Bailly'i transferinde sona yaklaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta stopere yeni aday
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09 Ağustos 2023 10:40
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 10:41
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Eric Bailly oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Fildişili stoperle anlaştığı iddia edildi.

Sercan Dikme'nin haberine göre 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme yapacak. Transferin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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