Daniel Amartey ve Jean Onana transferleriyle kadrosuna 2 yeni takviyede bulunan Beşiktaş, Lyanco transferini askıya aldı.
Sağ stoper pozisyonuna bir takviyede daha bulunmak isteyen Beşiktaş, Portimonense forması giyen Pedrao'yu gündemine ekledi.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için ilk temaslarını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Pedrao geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki stoper bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Portimonense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
PEDRAO KİMDİR
Palmeiras altyapısında yetişen Pedrao daha sonra América Mineiro, Athletico Paranaense, Nacional ve Portimonense formaları giydi. Portimonense, 2021-2022 sezonunda Pedrao için 800 bin euro bonservis bedeli ödedi. Pedrao'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.
Sağ stoper pozisyonuna bir takviyede daha bulunmak isteyen Beşiktaş, Portimonense forması giyen Pedrao'yu gündemine ekledi.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için ilk temaslarını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Pedrao geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki stoper bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Portimonense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
PEDRAO KİMDİR
Palmeiras altyapısında yetişen Pedrao daha sonra América Mineiro, Athletico Paranaense, Nacional ve Portimonense formaları giydi. Portimonense, 2021-2022 sezonunda Pedrao için 800 bin euro bonservis bedeli ödedi. Pedrao'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.