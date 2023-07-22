Daniel Amartey ve Jean Onana transferleriyle kadrosuna 2 yeni takviyede bulunan, Lyancoaskıya aldı.Sağ stoper pozisyonuna birdaha bulunmak isteyen, Portimonense forması giyengündemine ekledi.Brezilyalı stoper için ilkgerçekleştirdiği öğrenildi.geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki stoper bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Portimonense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.Palmeiras altyapısında yetişendaha sonra América Mineiro, Athletico Paranaense, Nacional ve Portimonense formaları giydi. Portimonense, 2021-2022 sezonundaiçin 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.