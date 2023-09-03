Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday: David Luiz

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper takviyesi için David Luiz gündeme geldi.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday: David Luiz
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03 Eylül 2023 17:36
Son güncelleme 03 Eylül 2023 17:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper takviyesi için sürpriz gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe önerilen son isim Brezilyalı stoper David Luiz oldu.

2 MİLYON EURO MAAŞ

BeIN Sports'un haberine göre; Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 36 oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Oyuncunun durumunu araştıran Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde David Luiz ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Deneyimli futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.



BONSERVİS YOK

Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile 37 resmi maça çıkan David Luiz, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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