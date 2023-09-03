Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday: David Luiz

çalışmalarını sürdürenstoper takviyesi için sürpriz gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe önerilen son isim Brezilyalı stoperoldu.BeIN Sports'un haberine göre; Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 36 oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.Oyuncunun durumunu araştıran Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde David Luiz ilesözleşme imzalayacak.Deneyimli futbolcuyaolarakverilecek.Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.Geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile 37 resmi maça çıkan David Luiz, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.