Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye düşünülen bölgelerden biri de stoper bölgesi. Teknik direktör Şenol Güneş ise yerli bir stoper almak istiyor.



Şenol Güneş, yönetime Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ismini verdi. Demirbağ daha önceki dönemlerde siyah-beyazlı takımın gündemine gelmişti. 25 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. Bu durum tecrübeli çalıştırıcının Adil'i istemesinde özellikle önemli bir yer tuttu.



Transferle başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği de belirtildi. Adil'in Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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