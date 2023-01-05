Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday

Beşiktaş'ta kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlılarda gündemin en önemli maddelerinden biri ise stoper transferi.



Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. TYC Sports muhabiri Cesar Luis Merlo'nun verdiği habere göre Beşiktaş, Arjantin Ligi'nden flaş bir oyuncu için harekete geçti.



FACUNDO GARCES GÜNDEMDE



Haberde, siyah beyazlıların Arjantin Ligi takımlarından CA Colon'da forma giyen Facundo Garces'i radarına aldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoper için henüz resmi teklif yapmadığı aktarıldı. CA Colon takımının da Garces'i satmayı düşünmediği yazıldı. Ancak Arjantinli savunmacının serbest kalma bedelinin olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Garces'in serbest kalma bedelinin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi.



GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI



Başarılı futbolcu 2021-2022 sezonunda 43 maça çıktı. Garces bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.









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