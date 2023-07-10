Beşiktaş'ta stoper transferi Saiss'a bağlı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu transfer için Romain Saiss'ın durumunu bekliyor

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta stoper transferi Saiss'a bağlı
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10 Temmuz 2023 08:43
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 08:49
Beşiktaş'ta stoper konusunda sorun bir türlü çözülemedi. Ancak siyah-beyazlılar bu konuyu açıklığa kavuşturabilmek için Romain Saiss'in durumunu bekliyor.

Yönetim, Faslı oyuncunun transfer durumuna göre bir ya da iki transfer gerçekleştirecek. Afrika Kupası'nın sezon içinde yapılacak olması nedeniyle hassas davranan Kartal, Colley ile birlikte oynayacak isim konusunda çok seçici olacak.

STOPER ADAYLARI

Leicester City ile yollarını ayıran Daniel Amartey, Beşiktaş'ta favori durumunda... Ancak Gana Milli Takımı'nda olması, tecrübeli oyuncunun en büyük eksisi olarak görülüyor. Kazak Bakhtiyor Zaynutdinov'un stoper de oynayabilmesi, çok yönlü futbolcu, siyah-beyazlıların iştahını kabarttı. Avrupa'dan ise Arsenal'den İngiliz savunmacı Rob Holding öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

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