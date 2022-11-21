Beşiktaş'ta stoper rotası yeniden Felipe'ye döndü

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper takviyesi istemesiyle düğmeye basan siyah-beyazlı kulüp, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Felipe…



Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen ve bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebilen Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş, maliyet araştırması yapıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki savunmacıyı Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı düşünüyor.



Takımında fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği, İspanyol medyasında konuşuluyor. Felipe, Atletico Madrid'e 2019-2020 sezonunda 20 milyon euroya transfer olmuştu.

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