Beşiktaş'ta stoper için tüm oklar Lyanco'yu gösteriyor

Yeni sezon öncesi önceliği stoper transferine veren Beşiktaş'ta öne çıkan isim Lyanco oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta stoper için tüm oklar Lyanco'yu gösteriyor
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26 Haziran 2023 08:16
Sağ stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı Lyanco'ya döndü.

Vitor Tormena için geçtiğimiz günlerde Braga'ya resmi teklif yapan siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Braga'nın 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin yönetim tarafından çok yüksek bulunduğu aktarıldı.

GÜÇLÜ VE TECRÜBELİ

Alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Lyanco için Southampton'la pazarlıklara devam ediyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Southampton, Lyanco'yu 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ederken 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.



 
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