Beşiktaş'ta stoper için tüm oklar Lyanco'yu gösteriyor

Sağ stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı Lyanco'ya döndü.
Vitor Tormena için geçtiğimiz günlerde Braga'ya resmi teklif yapan siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Braga'nın 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin yönetim tarafından çok yüksek bulunduğu aktarıldı.
GÜÇLÜ VE TECRÜBELİ
Alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Lyanco için Southampton'la pazarlıklara devam ediyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Southampton, Lyanco'yu 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ederken 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.
Vitor Tormena için geçtiğimiz günlerde Braga'ya resmi teklif yapan siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Braga'nın 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin yönetim tarafından çok yüksek bulunduğu aktarıldı.
GÜÇLÜ VE TECRÜBELİ
Alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Lyanco için Southampton'la pazarlıklara devam ediyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Southampton, Lyanco'yu 2 yıl önce 7,5 milyon euro karşılığında Torino'dan transfer ederken 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.