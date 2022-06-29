Beşiktaş'ta stoper için sürpriz aday; Ozan Kabak

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Ozan'ın dışında Tayyip Talha Sanuç da listede bulunuyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta stoper için sürpriz aday; Ozan Kabak
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29 Haziran 2022 14:28
Mevcut savunma kurgusunu oturtmak adına sağ stoper arayan Beşiktaş, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Alman kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, 1.5 milyon euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.

Ozan geçen sezon Norwich'e 4 milyon euroya kiralanmıştı. Ocak 2019'da henüz 19 yaşındayken Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euroya giden Ozan, Liverpool deneyimi de yaşadı. Ozan'ın ilk 11 garantisi ile Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

TAYYİP TALHA SANUÇ DA LİSTEDE

Kartal'ın yerli stoper adaylarından biri de Tayyip Talha Sanuç. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor ile dirsek temasında. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Murat Sancak'ı bizzat arayarak Tayyip Talha için görüştüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 200 bin euro olan Tayyip Talha için Beşiktaş'ın 5-10 milyon lira arası bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.



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