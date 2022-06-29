Beşiktaş'ta stoper için sürpriz aday; Ozan Kabak

Mevcut savunma kurgusunu oturtmak adına sağ stoper arayangündemine aldı. Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Alman kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, 1.5 milyon euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.Ozan geçen sezonkiralanmıştı. Ocak 2019'da henüz 19 yaşındaykengiden Ozan, Liverpool deneyimi de yaşadı. Ozan'ın ilk 11 garantisi ile Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.Kartal'ın yerli stoper adaylarından biri deSiyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor ile dirsek temasında. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Murat Sancak'ı bizzat arayarak Tayyip Talha için görüştüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 200 bin euro olan Tayyip Talha için Beşiktaş'ın 5-10 milyon lira arası bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.