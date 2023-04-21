Beşiktaş'ta stoper için harekete geçildi

Beşiktaş'ta yeni sezon için iki stoper transferi düşünülüyor. Siyah-beyazlılar savunma hattını Romain Saiss ve Omar Colley seviyesinde deneyimli iki yeni isimle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.



Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sağ dizinden çapraz bağ ameliyatı geçiren Tayyip Talha Sanuç en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Dizinde aynı zamanda menisküs hasarı meydana gelen Tayyip'in kasım ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. 34 yaşındaki Welinton'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brezilyalı oyuncuyla yollar ayrılacak.



ÖRNEK İSİM COLLEY



Saiss de büyük ihtimalle İngiltere'ye dönecek. Kariyerine Premier Lig'de devam etmeyi planlayan 33 yaşındaki Faslı futbolcu makul bir bonservis karşılığında elden çıkarılacak. Kadroda direkt 11'de oynayabilecek sadece Colley kalacak. Teknik heyet bu nedenle iki stoper takviyesi düşünüyor. Şenol Güneş'in bu konuda yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Güneş'in Colley tipinde sert, çabuk ve deneyimli iki stoper daha istediği kaydedildi.







