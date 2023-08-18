Beşiktaş'ta stat sponsoru gelişmesi

Beşiktaş'ın stat sponsorluğunun sona ermesinin ardından çalışmalar sıklaştı. Beşiktaş son olarak İş Bankası ile stat ismi için görüşme halinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta stat sponsoru gelişmesi
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18 Ağustos 2023 11:38
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 11:45
Vodafone ile stat sponsorluğu anlaşması bittikten sonra pek çok firmayla görüşen ancak henüz mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, temasları hızlandırdı.

En karlı anlaşmayı yapmak adına uğraş veren Siyah-Beyazlı yönetimin, İş Bankası ile stat ismi için görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Diğer yandan bazı yabancı şirketlerle de temasları sürdüren Beşiktaş, kısa zamanda bu konuyu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.



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