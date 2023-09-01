Beşiktaş'ta sponsorluk için kritik hafta

Yeni sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin netleşmesinin ardından temas halinde olduğu firmalarla görüşmeleri hızlandıracak.
İkisi yurt dışından, biri yurt içinden 3 firma ile ön görüşmeleri yapan yönetim, önümüzdeki hafta içi camiaya müjde vermeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yeni stat sponsorluğuyla beraber senelik 7-8 milyon euro arasında bir gelir kazanması bekleniyor.
İkisi yurt dışından, biri yurt içinden 3 firma ile ön görüşmeleri yapan yönetim, önümüzdeki hafta içi camiaya müjde vermeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yeni stat sponsorluğuyla beraber senelik 7-8 milyon euro arasında bir gelir kazanması bekleniyor.