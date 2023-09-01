Beşiktaş'ta sponsorluk için kritik hafta

Vodafone'yle anlaşması sona erdikten sonra stat sponsoru bulamayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde taraftara müjdeli haberin verilmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sponsorluk için kritik hafta
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01 Eylül 2023 09:04
Yeni sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin netleşmesinin ardından temas halinde olduğu firmalarla görüşmeleri hızlandıracak.

İkisi yurt dışından, biri yurt içinden 3 firma ile ön görüşmeleri yapan yönetim, önümüzdeki hafta içi camiaya müjde vermeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın yeni stat sponsorluğuyla beraber senelik 7-8 milyon euro arasında bir gelir kazanması bekleniyor. 

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