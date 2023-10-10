Beşiktaş'ta yönetim en geç aralık ayında kongreye gideceğini açıklarken iç transferdeki belirsizlik de devam ediyor.
Cenk Tosun ve Salih Uçan'la henüz anlaşma sağlayamayan Ahmet Nur Çebi yönetiminin seçim kararı almasının ardından iki oyuncu ile yapılan görüşmeler de yeniden tıkandı.
GELECEKLERİ MERAK KONUSU
Cenk ve Salih'in devre arasından itibaren başka takımlara imza atma hakkı bulunuyor. İki ismin geleceğinin ne olacağı merak konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Cenk Tosun ve Salih Uçan'la henüz anlaşma sağlayamayan Ahmet Nur Çebi yönetiminin seçim kararı almasının ardından iki oyuncu ile yapılan görüşmeler de yeniden tıkandı.
GELECEKLERİ MERAK KONUSU
Cenk ve Salih'in devre arasından itibaren başka takımlara imza atma hakkı bulunuyor. İki ismin geleceğinin ne olacağı merak konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.