Beşiktaş'ta sözleşme sırası Cenk ve Salih'te

Mert Günok ve Necip Uysal'dan sonra Gedson Fernandes'in de sözleşmesini uzatan Beşiktaş'ta imza atmayı bekleyen iki isim kalmış durumda.
BEKLENTİ 40 MİLYON
Siyahbeyazlıların tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ve başarılı orta sahası Salih Uçan ile yeni haftada masaya oturulması bekleniyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüteceği sözleşme görüşmelerinde iki milli futbolcunun da beklentisinin 40-45 milyon TL bandında olduğu bilinirken, Çebi'nin teklif edeceği rakam merak ediliyor.
BEKLENTİ 40 MİLYON
Siyahbeyazlıların tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ve başarılı orta sahası Salih Uçan ile yeni haftada masaya oturulması bekleniyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüteceği sözleşme görüşmelerinde iki milli futbolcunun da beklentisinin 40-45 milyon TL bandında olduğu bilinirken, Çebi'nin teklif edeceği rakam merak ediliyor.