Yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alexander Sörloth'un transferinde sona yaklaştı.



Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi ile yollarını ayıran, Cyle Larin ile mukavele uzatma konusunda sorun yaşayan Beşiktaş , 2022-2023 sezonu öncesinde 2 forvet transferini gündemine almıştı.



Siyah-Beyazlılar'ın ilk tercihi ise 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig 'de 34 maçta 24 gol, toplamda da 49 karşılaşmada 33 gol atan Norveçli Alexander Sörloth olmuştu. 7 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig Kulübü'nden 11 milyon Euro cevabını alınca transferi askıya almıştı. Ancak Sörloth'un sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından Kartal Norveçli golcü için yeniden düğmeye basmıştı.



Kartal 8 verdi, 10 istediler



Kazancı'ya "Artık kiralık gitmek istemiyorum. Bonservisimi alın, sorun çıkarmam" diyen Norveçli golcünün istediği yıllık ücret konusunda indirime gittiği bildirildi. Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 26 yaşındaki forveti Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete ikna ettiği bildirildi. Oyuncuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, şimdi gözünü Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Leipzig'e çevirdi. Pazarlıklarda kapıyı 13 milyon Euro'dan açan, ardından 11 milyon Euro'ya inen ve son olarak da bonservis rakamını 10 milyon Euro'ya çeken Alman ekibi ile Beşiktaş'ın önerisi arasında 2 milyon Euro fark kaldı. Siyah-Beyazlılar karşılıklı jestlerle orta noktada buluşup Sörloth transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar bir an önce bu transfere nokta koyup, alternatif forvet, orta saha ve stoper takviyeleri konusunda da hamlelerini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.



Ekonomik şartlar zorlanıyor!



Sörloth için limitlerini zorlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Norveçli golcünün transferi için yöneticilerin de maddi destek vermesini istemiş, 3 isim dışında olumlu yanıt almıştı.



