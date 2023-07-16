Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Valencia'da forma giyen Mouctar Diakhaby için teklif gönderdiği iddia edildi.
YETERSİZ BULUNDU
AS gazetesinin iddiasına göre, Beşiktaş, Mouctar Diakhaby için teklifte bulundu. Haberde son iki hafta içinde Beşiktaş, Senegalli stoper için bir teklif gönderdi.
Habere göre, İspanyol ekibi bu teklifi yetersiz buldu. Hem oyuncu için bir meblağ hem de gelecekteki bir satışın yüzdesi La Liga kulübünü tatmin etmedi.
30 MAÇA ÇIKTI
Valencia formasıyla geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıkan Mouctar Diakhaby bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı sağlamayı başardı.
YETERSİZ BULUNDU
AS gazetesinin iddiasına göre, Beşiktaş, Mouctar Diakhaby için teklifte bulundu. Haberde son iki hafta içinde Beşiktaş, Senegalli stoper için bir teklif gönderdi.
Habere göre, İspanyol ekibi bu teklifi yetersiz buldu. Hem oyuncu için bir meblağ hem de gelecekteki bir satışın yüzdesi La Liga kulübünü tatmin etmedi.
30 MAÇA ÇIKTI
Valencia formasıyla geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıkan Mouctar Diakhaby bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı sağlamayı başardı.