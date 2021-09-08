Beşiktaş'ta son dakika sürprizi olabilir!

Beşiktaş yönetimi bugün bitecek transfer öncesi yoğun mesaide... Teknik direktör Sergen Yalçın uzun lig maratonunu göz önünde alarak Beşiktaş Yönetimi'nden bir Türk stoper istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta son dakika sürprizi olabilir!
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08 Eylül 2021 08:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün bitecek transfer dönemi öncesi yerli stoper için arayışların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Başarılı teknik adamın önceki gün yöneticilerle bir araya gelerek, "Elimizde iyi arkadaşlar var ancak sakatlıklar, cezalar gibi ihtimallere karşılık bir yerli stoper daha bulabilirsek rahatlarız. Bulamazsak yapacak bir şey yok" dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Yönetimin Stuttgart'tan ön libero Atakan Karazor, Gençlerbirliği'nden stoper Gökhan Gül ve Fortuna Düsseldorf'tan orta saha Can Hayri Özkan'la görüştüğü, bunlardan birinin kiralık veya bonservisiyle alınabileceği öğrenildi.

'TEMPOYU ARTIRIYORUZ'

Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten Sergen Yalçın, "Yönetim transferler için seferber oldular. Antrenmanlarda ve sahada istikrarı sürdürmek de önemli. Yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Milli takımlarda olan futbolcularımızın katılımıyla taraftarlarımızın yüzünü güldürecek maçlar izlettireceğiz" dedi. 


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