Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: Montero

Beşiktaş, Altay maçı öncesi Francisco Montero'nun kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"
BEŞİKTAŞ'IN ALTAY MAÇINDAKİ EKSİKLERİ
Francisco Montero
Cyle Larin
Welinton Souza
Michy Batshuayi
Rachid Ghezzal
Domagoj Vida
Alex Teixeira
Kevin N'Koudou
Necip Uysal
Mehmet Topal
Valentin Rosier
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"
BEŞİKTAŞ'IN ALTAY MAÇINDAKİ EKSİKLERİ
Francisco Montero
Cyle Larin
Welinton Souza
Michy Batshuayi
Rachid Ghezzal
Domagoj Vida
Alex Teixeira
Kevin N'Koudou
Necip Uysal
Mehmet Topal
Valentin Rosier