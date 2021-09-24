Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: Montero

Beşiktaş, Francisco Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: Montero
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 10:23
Beşiktaş, Altay maçı öncesi Francisco Montero'nun kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

BEŞİKTAŞ'IN ALTAY MAÇINDAKİ EKSİKLERİ

Francisco Montero
Cyle Larin
Welinton Souza
Michy Batshuayi
Rachid Ghezzal
Domagoj Vida
Alex Teixeira
Kevin N'Koudou
Necip Uysal
Mehmet Topal
Valentin Rosier


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.