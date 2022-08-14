GHEZZAL, ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

KAYSERİSPOR MAÇINDA 3 PUANI GETİRMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Ağrıları olan Cezayirli yıldız, mücadele öncesinde kendisini denedi.TRT Spor'un haberine göre; Alanyaspor maçında oynamak isteyen Rachid Ghezzal, bu talebini sağlık ekibine iletti. Maçtan önce yapılacak son kontrollerin ardından Ghezzal'ın durumu netlik kazanacak.Teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en önemli kozlarından biri olan Ghezzal, 1. haftada Kayserispor karşısında takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.