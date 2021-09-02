Beşiktaş'ta son: Adem Ljajic gitti

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için yapılan görüşmelerin ardından yolları ayırdı.



Miralem Pjanic transferinin ardından yabancı sınırında boşluk yaratmak isteyen siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun sözleşmesini maaşının bir kısmını ödeyerek feshetti.



PAOK'tan teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün maaşının 800 bin euro'sunu vermek ve geri kalanını siyah beyazlıların ödemesi teklifine sıcak bakmamıştı.



85 MAÇTA 18 GOL 26 ASİST



Beşiktaş, Adem Ljajic'i 2019 yazında 6.5 milyon euro bonservis karşılığında Torino'dan transfer etmişti. Ljajic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 85 resmi maçta 18 gol atıp 26 asist yaptı.



