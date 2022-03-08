Beşiktaş'ta son aday Alexis Perez

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Giresun'un Kolombiyalı stoperi Alexis Perez'i gündeme adlı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta son aday Alexis Perez
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08 Mart 2022 11:39
Alexis Rafael Pérez Fontanilla
Alexis Rafael Pérez Fontanilla
Giresunspor
Beşiktaş, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i transfer listesine ekledi.

Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da radarında yer alan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülü düşünüyor.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet,Kolombiyalı için "Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da çok zor" dedi. Sert bir stoper olan Perez bu sezon 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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