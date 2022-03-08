Beşiktaş, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i transfer listesine ekledi.



Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da radarında yer alan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülü düşünüyor.



Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet,Kolombiyalı için "Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da çok zor" dedi. Sert bir stoper olan Perez bu sezon 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.





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