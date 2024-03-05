Beşiktaş'ta son 13 yılın en kötü tablosu!

Şampiyonluk yarışında çok erken havlu atan ve lider Galatasaray'ın tam 29 puan gerisinde kalan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de hiç üst üste 3 maç kazanamadı. Kartal, bu alanda 13 yıl sonra en kötü tabloyu yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta son 13 yılın en kötü tablosu!
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05 Mart 2024 09:23
Çok kötü bir sezon yaşayan Beşiktaş, bir türlü gördüğü kâbustan uyanamıyor. Zirve ile arasında 29 puan fark olan siyah-beyazlılar, girdiği cendereden çıkış yolunu bulamadı.

13 YIL SONRA EN KÖTÜ TABLO

Son olarak sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kara Kartal, bu sezon ligde hiç 3 maç üst üste kazanamadı. 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 46 puan toplayan Beşiktaş, 4 defa iki maç art arda kazandı ama bir türlü üçüncüsünü getiremedi. Geçen sezon ise bir kez 3, iki kez 5, bir defa da 7 maçlık seri yapan siyah-beyazlılar, ilk 28 hafta itibariyle peş peşe üç maç kazanamadığı son sezonu 2010-2011'de yaşamıştı.

GOL PROBLEMİ BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Bu arada siyah-beyazlıların, en çok zorlandığı bir diğer konu gol atmak oldu. 4 Büyükler arasında attığı gol sayısında geri planda kalan ve 28 maçta sadece 39 kez rakip ağları sarsan Fernando Santos'un ekibi, şu ana dek hücumdaki probleme çözüm bulamadı. Galatasaray derbisinde 0.32 gol beklentisinde kalan Beşiktaş, rakip kaleyi sadece 3 kez bulabildi. Galatasaray ceza sahasında ise topla 16 kez buluşabildi. 

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