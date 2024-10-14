Beşiktaş'ta sol kanat harekatı

Beşiktaş, sol bek takviyesi için LASK Linz'den George Bello'yu, sol kanat için Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi transfer etmek istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta sol kanat harekatı
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14 Ekim 2024 10:04
Son güncelleme 14 Ekim 2024 10:06
Beşiktaş, sol bek için Avusturya ekibi LASK Linz'den George Bello'yu, Sol kanat için İtalyan ekibi Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldı.

Elinde sol bek olarak yalnızca Arthur Masuaku kalan Beşiktaş, bu bölgeyi George Bello ile desteklemek istiyor. Yönetime danışmanlık yapan ABD'li Brad Friedel'ın vatandaşı olan 21 yaşındaki Bello, Avusturya'da LASK Linz forması giyiyor.

GEORGE BELLO PERFORMANSI

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bello, bu sezon LASK Linz formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Hücumda kanat rotasyonu ise Kartal'ın bir başka kanayan yarası. İtalyan SassuoloNews'in haberine göre yaz aylarında Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente ile ilgilenen ancak maliyetini karşılayamayan Siyah-Beyazlılar, devre arasında yeniden İtalyan ekibinin kapısını çalacak. Haberde, Giovanni van Bronckhorst'un da transfere onay verdiği belirtildi.

ARMAND LAURIENTE PERFORMANSI 

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla ile çıktığı 6 maçta 3 gol 1 asistle oynadı.

 
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