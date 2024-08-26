Beşiktaş'ta sol kanada Joao Mario

Beşiktaş, Benfica forması giyen sol kanat oyuncusu Joao Mario ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta sol kanada Joao Mario
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26 Ağustos 2024 11:14
Beşiktaş için Portekiz'den Joao Mario iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı takım, Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat ile ilgileniyor.

Joao Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel senaryo olduğu yazıldı.

AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimalivar." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve orta sahada da görev alabilen Joao Mario, Benfica'da çıktığı 149 maçta 36 gol attı ve 26 asist yaptı.





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