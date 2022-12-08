Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, bu kapsamda İtalya Serie A takımlarıdan Torino'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü ve 4'lü sistemde oynayabilen yıldız sol beki kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.



Beşiktaş yönetiminin İsviçreli sol bek için yakın zamanda İtalyan kullübüyle temaslara başlayacağı belirtildi.



TÜM MAÇLARDA OYNADI



30 yaşındaki yıldız sol bek İsviçre'nin Dünya Kupası'ndaoynadığı 4 maçta da forma giyerken gol veya asist yapamadı. Tecrübeli futbolcu Torino formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi.



Yıldız oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek.



