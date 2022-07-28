Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol bek mevkisinde oluşan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş'ta B planının devreye gireceği gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Oğuzhan Akgün'ü ilk 11'e monte etmeyi düşünüyor.
OĞUZHAN AKGÜN TAM NOT ALDI
Beşiktaş'ta, Emirhan Delibaş'ın ardından teknik direktör Valerien İsmael'in gözüne giren ikinci genç yetenek Oğuzhan Akgün oldu. 5 hazırlık maçının 4'ünde forma şansı bulan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla Ismael'den tam not aldı.
TRANSFER OLMAZSA 11'DE YER ALACAK
Takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz'ın yerine görev yapan Umut Meraş'ın performansından memnun kalmayan Ismael'in yeni umudu olan Oğuzhan'ın yeni bir transfer yapılmaması durumunda ilk 11'de oynaması bekleniyor.
OĞUZHAN AKGÜN TAM NOT ALDI
Beşiktaş'ta, Emirhan Delibaş'ın ardından teknik direktör Valerien İsmael'in gözüne giren ikinci genç yetenek Oğuzhan Akgün oldu. 5 hazırlık maçının 4'ünde forma şansı bulan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla Ismael'den tam not aldı.
TRANSFER OLMAZSA 11'DE YER ALACAK
Takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz'ın yerine görev yapan Umut Meraş'ın performansından memnun kalmayan Ismael'in yeni umudu olan Oğuzhan'ın yeni bir transfer yapılmaması durumunda ilk 11'de oynaması bekleniyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ