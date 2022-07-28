Beşiktaş'ta sol beke içeriden çözüm!

Beşiktaş sol bek transferinde istediği sonucu elde edemezse yeni plan devreye girecek. Siyah-beyazlılarda sol bek için Oğuzhan Akgün öne çıkmaya başladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sol beke içeriden çözüm!
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28 Temmuz 2022 09:33
Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol bek mevkisinde oluşan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş'ta B planının devreye gireceği gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Oğuzhan Akgün'ü ilk 11'e monte etmeyi düşünüyor.

OĞUZHAN AKGÜN TAM NOT ALDI

Beşiktaş'ta, Emirhan Delibaş'ın ardından teknik direktör Valerien İsmael'in gözüne giren ikinci genç yetenek Oğuzhan Akgün oldu. 5 hazırlık maçının 4'ünde forma şansı bulan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla Ismael'den tam not aldı.

TRANSFER OLMAZSA 11'DE YER ALACAK

Takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz'ın yerine görev yapan Umut Meraş'ın performansından memnun kalmayan Ismael'in yeni umudu olan Oğuzhan'ın yeni bir transfer yapılmaması durumunda ilk 11'de oynaması bekleniyor.



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