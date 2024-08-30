Beşiktaş'ta sol beke 3 aday

Transfer döneminin başarılı takımı Beşiktaş, sol beke takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Reguilon, Gosens ve Javi Galan isimleri ön plana çıkıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sol beke 3 aday
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30 Ağustos 2024 10:07
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 10:08
Beşiktaş, transfer döneminde eksiklerini kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önemli hamlelerde bulunan Siyah-beyazlılar şimdi rotasını sol beke kırdı. Kartal'da ilk hedef sol beke takviye yapmak...

Masuaku'nun ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Beşiktaş, Sergio Reguilon, Robin Gosens ve Javi Galan'ı listesinde bulunduruyor. Çalışmalar kapsamında Sergio Reguilon ismi bir adım önde duruyor.

Tottenham'da oynayan İspanyol yıldızın İngiliz kulübünden ayrılması bekleniyor. Aynı şekilde Javi Galan'ın da Atletico Madrid'den ayrılacağı belirtiliyor. Union Berlin'den Gosens'i ise Avrupa'da çok sayıda kulübün takip ettiği vurgulanıyor.

KANAT HAMLESİ DE GELECEK

Siyah-beyazlılar ayrıca her iki kanatta da oynayabilen bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Sol bek ile beraber kanatlara da takviye hesaplanıyor. 

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