Beşiktaş'ta şok; raporlar ortada yok!

'ta 3 Aralık'ta kulübün 35. Başkanı seçilen Hasan Arat, kurmaylarıyla birlikte geçmişe yönelik çalışmalara başladı.Eski başkanlar Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi olmak üzere önceki yönetimlerin hazırlattığı denetleme raporlarını incelemek isteyen yönetim, belgelere kulüp içinde ulaşamadı. İdareciler; Orman döneminde raporu hazırlayan Ernst&Young ve Çebi'nin aynı işi verdiği KPMG şirketlerine ulaşarak raporların birer kopyasını talep etti. Siyah-Beyazlılar, bu konuda henüz olumlu ya da olumsuz cevap alamadı.Yönetimin eski raporları mercek altına almak istemesinin altında yatan baş sebebin de Victor Ruiz'e yapılan 2.7 milyon euroluk ödeme olduğu öğrenildi. İspanyol savunmacının ardından Tyler Boyd ve Domagoj Vida gibi eski oyuncuların da kulüpteki alacaklarına dair harekete geçeceğini öğrenen Siyah-Beyazlı kurmaylar, raporların hepsini elekten geçirme kararı aldı ancak belgelere bir türlü ulaşılamadı... Başkan Arat ve kurmayları, belgelerin bulunması halinde öncelikle bu konuya yönelecek ve 'alacak' defterini kapatacak.Öte yandan seçim sürecinde daha önce yapılan toplu üyeliklerin araştırılacağını ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde bu üyeliklerin geçersiz sayılacağını açıklayan Başkan Hasan Arat ve yönetimi, bu konuda da girişimlere başladı. Yönetimin kurduğu komisyon, üyelikleri mercek altına aldı. Daha önceki yönetimler tarafından usulsüz yapılan toplu üyeliklerin tespit edilmesi halinde işlem yapılacak. Siyah-Beyazlı yönetim, daha önce noter kanalıyla dosyaların kulübe teslim edildiğini açıklamıştı...