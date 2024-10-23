Posta Gazetesi Yazarı Faik Gürses, Beşiktaş'taki ekonomik meseleler ve yönetimsel sorunlar hakkında önemli bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı:
''100 MİLYON EURO'YU GEÇECEKTİR''
''Futbol takımını güçlendirme adına yapılan transferler ve bu doğrultuda şu ana kadar ligde alınan sonuçlar açısından yönetim hayli bir efor sarfetmiştir. Yeterli mi? Yetmez ama şimdilik evet diyelim. Kadroyu güçlendirme adına kasayı fazla zorlamadan 1-2 transfere daha ihtiyaç vardır. Şu ana kadar Muçi 10, Rafa Silva 28, Immobile 12, Joa Mario 8.5, Can Keleş 2 milyon 750 bin ve Al Musrati 15 milyon euro ile kulüp tarihinin en yüksek transfer dönemi yaşanmıştır. Yapılması düşünülenlerle 100 milyon euroyu geçecektir. Taraftar her zaman transfer ister. Yanlış transferi eleştirir, doğru oyuncu alımı ile yönetimi bağrına basar. Ancak genel kurullar farklıdır. Kongre eğer bir de başarı gelmiyorsa sizi çok fena hırpalar.''
''ÇİLEKLİ'DE KİRALADIĞI YERİN PARASINI ÖDEMEDİ''
''Son Divan Kurulu'nda Sayın Başkan belgeler ile Beşiktaş'ın malına kim çökmüş bir bir sundu. Ancak yönetimin içinde çok çalışkan, başkanın sağ kolu diyebileceğimiz bir saygın iş insanı malesef Çilekli'de kiraladığı yerin parasını hala ödememiştir. Aldığım bilgi belgesi de ilişiktedir. Bu değerli insan Fikret Orman yönetimindeyken orayı kiralamış, daha sonra da kirada indirim yapılmış. Enterasan tabii. Beşiktaş'ın mallarına çökülürken böyle talihsiz bir durumun vuku bulması ve başkanın bilgisinde olması daha da vahimdir.''
''BEŞİKTAŞ'IN UNUTULMAZ BAŞKANLARINA AT NALI''
''Bir diğer husus White Paper'ın açılışına, Serdar Bilgili (100. yıl şampiyon takımın başkanı) Yıldırım Demirören (Çifte kupalı başkan), daha da ayıbı stadı yapıp, üst üste iki şampiyonluk kazanan Fikret Orman ve stat yapımında payı olan çifte kupalı başkan Ahmet Nur Çebi'nin çağrılmaması. Herkese zeytin dalı, Beşiktaş'ın unutulmaz başkanlarına at nalı! Olacak iş mi bu. İşin bir başka aslı da stadın içinde yer alan bu güzide yerin ruhsatını Ahmet Nur Çebi döneminin operasyonlardan sorumlu müdürü Behçet Elbistanlıoğlu'nun alması. Ruhsat tarihi 06.04.2023. Kulüp CEO'su Seçil Aygül'ün de teşekkür ettiği Elbistanlıoğlu'nun görevine daha sonra teşekkür anlamında son veriliyor. Bu da Beşiktaş'ın mallarını koruma amaçlı bir başka operasyon!''
''BEŞİKTAŞ'IN DEĞERLERİNE HASSASİYET GÖSTERELİM''
''Bir de Fulya'da kulübün sahibi olduğu, farelerin cirit attığı yerleri restore eden, market yapıp büyük gelir sağlayanlara sayın başkanın Divan Kurulu'nda sallaması da hiç yakışmadı. Ne diyordu Süleyman Abi; "Beşiktaş bir değerler manzumesidir." Ruhsatı alan, diğer gelirlerine sahip çıkan, kulübün operasyondan sorumlu insanını at, en değerli yöneticiyi alkışlatacağına salla. Başkanlarını yok say. Sonra 'Ağaçlı yoldan yürüyelim arkadaşlar.' Sayın Başkan güzel işleri alkışlayalım ama Beşiktaş'ın değerlerine de, gerekli hassasiyeti gösterelim lütfen.''
İşte o yazı:
''100 MİLYON EURO'YU GEÇECEKTİR''
''Futbol takımını güçlendirme adına yapılan transferler ve bu doğrultuda şu ana kadar ligde alınan sonuçlar açısından yönetim hayli bir efor sarfetmiştir. Yeterli mi? Yetmez ama şimdilik evet diyelim. Kadroyu güçlendirme adına kasayı fazla zorlamadan 1-2 transfere daha ihtiyaç vardır. Şu ana kadar Muçi 10, Rafa Silva 28, Immobile 12, Joa Mario 8.5, Can Keleş 2 milyon 750 bin ve Al Musrati 15 milyon euro ile kulüp tarihinin en yüksek transfer dönemi yaşanmıştır. Yapılması düşünülenlerle 100 milyon euroyu geçecektir. Taraftar her zaman transfer ister. Yanlış transferi eleştirir, doğru oyuncu alımı ile yönetimi bağrına basar. Ancak genel kurullar farklıdır. Kongre eğer bir de başarı gelmiyorsa sizi çok fena hırpalar.''
''ÇİLEKLİ'DE KİRALADIĞI YERİN PARASINI ÖDEMEDİ''
''Son Divan Kurulu'nda Sayın Başkan belgeler ile Beşiktaş'ın malına kim çökmüş bir bir sundu. Ancak yönetimin içinde çok çalışkan, başkanın sağ kolu diyebileceğimiz bir saygın iş insanı malesef Çilekli'de kiraladığı yerin parasını hala ödememiştir. Aldığım bilgi belgesi de ilişiktedir. Bu değerli insan Fikret Orman yönetimindeyken orayı kiralamış, daha sonra da kirada indirim yapılmış. Enterasan tabii. Beşiktaş'ın mallarına çökülürken böyle talihsiz bir durumun vuku bulması ve başkanın bilgisinde olması daha da vahimdir.''
''BEŞİKTAŞ'IN UNUTULMAZ BAŞKANLARINA AT NALI''
''Bir diğer husus White Paper'ın açılışına, Serdar Bilgili (100. yıl şampiyon takımın başkanı) Yıldırım Demirören (Çifte kupalı başkan), daha da ayıbı stadı yapıp, üst üste iki şampiyonluk kazanan Fikret Orman ve stat yapımında payı olan çifte kupalı başkan Ahmet Nur Çebi'nin çağrılmaması. Herkese zeytin dalı, Beşiktaş'ın unutulmaz başkanlarına at nalı! Olacak iş mi bu. İşin bir başka aslı da stadın içinde yer alan bu güzide yerin ruhsatını Ahmet Nur Çebi döneminin operasyonlardan sorumlu müdürü Behçet Elbistanlıoğlu'nun alması. Ruhsat tarihi 06.04.2023. Kulüp CEO'su Seçil Aygül'ün de teşekkür ettiği Elbistanlıoğlu'nun görevine daha sonra teşekkür anlamında son veriliyor. Bu da Beşiktaş'ın mallarını koruma amaçlı bir başka operasyon!''
''BEŞİKTAŞ'IN DEĞERLERİNE HASSASİYET GÖSTERELİM''
''Bir de Fulya'da kulübün sahibi olduğu, farelerin cirit attığı yerleri restore eden, market yapıp büyük gelir sağlayanlara sayın başkanın Divan Kurulu'nda sallaması da hiç yakışmadı. Ne diyordu Süleyman Abi; "Beşiktaş bir değerler manzumesidir." Ruhsatı alan, diğer gelirlerine sahip çıkan, kulübün operasyondan sorumlu insanını at, en değerli yöneticiyi alkışlatacağına salla. Başkanlarını yok say. Sonra 'Ağaçlı yoldan yürüyelim arkadaşlar.' Sayın Başkan güzel işleri alkışlayalım ama Beşiktaş'ın değerlerine de, gerekli hassasiyeti gösterelim lütfen.''