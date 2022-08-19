Süper Lig'e Kayseri galibiyeti ile başlayıp Alanya ile berabere kalan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sakatlığı moralleri iyice bozdu. Siyah-beyazlılarda daha önce Josef De Souza sakatlanmıştı.Takımın iki kilit ismini art arda kaybeden Teknik Direktör Valerien İsmael, sistem değişikliğine hazırlanıyor. Kenar oyun kurucu rolündeki Ghezzal, ilk 2 maçta 2 gol-1 asist üretirken tüm duran topları da kullanmıştı.Orta alandaki defansif-ofansif en kilit oyuncusundan sonra hücumdaki en üretken ismini de kaybeden İsmael, pazar günkü Karagümrük maçında sağ kanatta Jackson Muleka'ya şans vermeyi planlıyor.22 yaşındaki Kongolu, Ghezzal gibi pas yeteneğine sahip olmadığından İsmael, sistem veya diziliş değişikliği yapıp, dörtlü orta saha ve çift forvete de dönebilir. Hafta içi antrenmanlar bu doğrultuda yapılıyor.