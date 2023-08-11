Beşiktaş'ta sıradaki durak Karagümrük

Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 deviren ve Play-Off turu için çok büyük avantaj elde eden Siyah-Beyazlılar, şimdi gözünü Süper Lig'deki ilk maçına çevirdi. Beşiktaş ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sıradaki durak Karagümrük
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11 Ağustos 2023 09:04
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Tirana engelini 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle zorlanmadan aşan Beşiktaş, 3. Eleme Turu'na da süper başladı. Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Kartal, Play-Off yolunda çok büyük bir avantaj elde etti. Önümüzdeki hafta Dolmabahçe'deki rövanşa Beşiktaş oldukça rahat çıkacak.

BÜYÜK ROTASYON BEKLENMİYOR

Şenol Güneş ve öğrencileri, Avrupa'daki rüzgarı, Süper Lig'de de devam ettirmek istiyor. Beşiktaş, 14 Ağustos Pazartesi günü Karagümrük'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şenol hocanın, lig mücadelesinde büyük rotasyon yapması beklenmiyor.

FİKSTÜR YOĞUN

17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü'yü konuk edecek olan Siyah-Beyazlı ekip, 20 Ağustos'ta ise evinde ligin yeni takımlarından Pendikspor'u konuk edecek.

Kartal, Play-Off'a kalması durumunda Konferans Ligi'nde gruplar öncesi Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-Off turunda ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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