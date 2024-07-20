Beşiktaş'ta sırada Emirhan var!

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak Can Keleş transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
CAN'DAN SONRA EMİRHAN
Beşiktaş, Can Keleş sonrası Emirhan Topçu transferi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için de kısa süre içerisinde sonuç almak istiyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.
Emirhan Topçu, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar, son olarak Can Keleş transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
CAN'DAN SONRA EMİRHAN
Beşiktaş, Can Keleş sonrası Emirhan Topçu transferi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için de kısa süre içerisinde sonuç almak istiyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.
Emirhan Topçu, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.